Bactéria em sopa paralisou brasileira em Aspen: 'Foi apenas uma colher'

O diagnóstico

"Pensamos ser algo corriqueiro e comum, mas quando o quadro se agravou as meninas ligaram para a minha irmã", completou ela. O diagnóstico veio 15 dias depois: ela contraiu uma bactéria e desenvolveu botulismo, uma doença rara.

A irmã, Luísa Albuquerque, embarcou para os EUA uma semana depois do primeiro contato das amigas de Cláudia, após conseguir a emissão do visto emergencial de turista. Ela quis acompanhar tudo de perto.

Cláudia só teve noção da gravidade do seu caso quando foi intubada e transferida de helicóptero para o Swedish Medical Center, em Denver, ainda antes do diagnóstico. Com o corpo totalmente paralisado, ela permaneceu consciente a maior parte do tempo.

Sempre estive consciente, somente o corpo não respondia aos comandos. Não via a hora de aquilo passar. Acompanhava tudo o que se passava ao redor, mas não conseguia me comunicar.

Cláudia Albuquerque

Dívida milionária

Diante de uma conta milionária no hospital, e sem rede de apoio por perto, a família de Cláudia organizou uma vaquinha para arcar com os custos da internação no exterior e da UTI aérea que traria a jovem para o Brasil.