Dor lombar: 6 métodos de treino que ajudam a prevenir ou tratar o problema

Treino de força

Exercícios de musculação ou de treinamento funcional são muito bem-vindos para reduzir ou evitar dores nas costas —se você já estiver com desconforto na região, é essencial buscar orientação de um especialista antes de fazer qualquer exercício, para não correr o risco de realizar movimentos que vão sobrecarregar a musculatura já dolorida e piorar a condição.

O trabalho de fortalecimento, como sempre, deve ser global (contemplar o corpo todo), com uma atenção especial à região do core (formada por lombar, quadril e abdome), que é responsável pela sustentação do tronco e manutenção de uma boa postura —veja aqui exercícios para trabalhar os músculos do core.

Pilates

O método tem como principais objetivos a melhora da flexibilidade e da postura e o fortalecimento geral do corpo, com ênfase nos músculos do core. Logo, por tudo que já explicamos, é uma opção excelente para auxiliar na prevenção e tratamento de dores nas costas —lembrando que quem já sofre com o problema não deve nunca fazer exercícios sem orientação, para não agravar possíveis inflamações ou lesões.

Cada caso é um caso. Por isso, não é possível prever, por exemplo, o tempo de melhora. A dor pode estar ligada a alguma causa estrutural e pode se tornar crônica em casos mais graves. Ou ser fruto de desequilíbrio dos músculos extensores e flexores de tronco, problema que geralmente tem uma resposta mais rápida ao tratamento e rotina de exercícios.