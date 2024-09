'Nasci mulher por fora e homem por dentro': ela vive com síndrome rara

Exames de imagem e de sangue comprovaram o diagnóstico.

Mayara na infância; por muito tempo, ela quis esconder a condição Imagem: Arquivo pessoal

Me tornei uma mulher, com desenvolvimento dos seios e da vagina, mesmo com o sistema reprodutor interno masculino. Fiz a cirurgia para retirar os testículos internos de 14 para 15 anos e já comecei com a reposição hormonal.

Mayara Araújo Dias Carlos

Mesmo sabendo que poderia ter a síndrome, Mayara conta que sofreu com a confirmação do diagnóstico. Durante a adolescência, passou por um processo de aceitação de sua condição.

Quando eu era mais nova, sentia muita vergonha de falar sobre isso. Na escola, minhas amigas comentavam sobre terem menstruado, sobre cólica, pediam absorvente emprestado e eu sempre mentia, dizia que já tinha menstruado também. Me sentia um peixe fora d'água.

Mayara Araújo Dias Carlos

Outro ponto importante foi a questão de não poder ter filhos biológicos. "Acho que foi o mais difícil. Sofri demais, demais mesmo. Passei anos sofrendo com isso, porque desde pequena meu sonho sempre foi ser mãe. Isso mexeu muito comigo."