Aluna da USP que desviou dinheiro diz ter transtorno do pânico; o que é?

São episódios de 'medo intenso e apreensão acompanhadas pelo rápido e concomitante início de sintomas característicos'.

CID-11

A OMS diz que o paciente que sofre de transtorno do pânico "desenvolve um prejuízo importante pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional e em outras importantes áreas". Um episódio do transtorno não é "manifestação de outra condição médica e não ocorre devido a efeitos de substâncias ou medicações no sistema nervoso central".

Qual é a diferença entre o pânico e a ansiedade?

O transtorno do pânico é uma manifestação extrema da ansiedade. A condição é acompanhada de medo intenso da morte e outros sintomas físicos importantes, como a taquicardia e dificuldades para respirar.

A crise clássica de pânico aparece do nada, quando a pessoa está, por exemplo, dormindo, e pode ser confundida com um infarto ou AVC. Já a ansiedade generalizada é outro transtorno da mesma "família", em que a preocupação é mais constante, com picos eventuais, mas diferentes de um ataque de pânico.

As raízes dos dois problemas ainda não estão totalmente esclarecidas, mas, no caso da ansiedade, frequentemente há um gatilho envolvido, além de certa predisposição genética.