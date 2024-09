Açúcar mascavo, demerara ou refinado? Conheça diferenças e melhor opção

Basta uma breve passada na gôndola dos açúcares no supermercado para nos depararmos com uma grande variedade: mascavo, demerara, orgânico, refinado e até light. O que todos eles têm em comum é a origem na cana-de-açúcar. As diferenças ficam por conta do processo de fabricação de cada um, adquirindo características nutricionais distintas.

Seja qual for o tipo, os especialistas consultados por VivaBem são categóricos em dizer que o consumo deve ser evitado ou feito em pequenas quantidades, pois o excesso pode contribuir para problemas de saúde, como obesidade, diabetes e até mesmo Alzheimer, devido ao aumento nos níveis de glicose no sangue e alta ingestão de energia.

Segundo a OMS, o consumo máximo de açúcar para uma dieta de 2.000 calorias deve ser de 50 gramas por dia, ou seja, cerca de dez colheres de chá. Isso inclui aquele presente nos sucos de caixinha, refrigerantes, bolos, biscoitos e sobremesas.