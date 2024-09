7 apps de exercícios para o cérebro e que ajudam memória e mais

Oferece mais de 25 exercícios cerebrais que melhoram a concentração, coordenação, memória, percepção visual e raciocínio lógico. Gera um resumo cognitivo do usuário e exibe pontuações diárias, permitindo comparações com outros usuários de perfis semelhantes. A plataforma disponibiliza jogos gratuitos ilimitados e possui uma versão Pro paga, que desbloqueia todos os testes e personaliza ainda mais a experiência.

7. MindFit - Jogos para o cérebro

Oferece 25 jogos com mais de 580 níveis e que ajudam a aprimorar memória, concentração, habilidades de cálculo mental, resolução de problemas, além de aumentar a flexibilidade cognitiva e a velocidade de processamento. Os jogos são adequados para todas as idades e são organizados por categorias conforme as habilidades dos usuários. Você ainda pode jogar com outros usuários, tornando a experiência mais envolvente e divertida. Está disponível gratuitamente, mas tem uma versão Pro que oferece jogos ilimitados e sem anúncios.

Outras atividades são importantes

"Não é para deixar de fazer outras atividades importantes e jogar em excesso (sem tomar cuidado com postura, articulações, sono), pois acaba prejudicando. É preciso ainda estimular outros domínios e o corpo também", ressalta Natan Chehter, geriatra da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia).

Se o jogo perdeu a graça, ficou fácil demais, é necessário ter outros estímulos, assim o cérebro não cai na zona de conforto e começa a buscar por novos prazeres e estratégias para resolver problemas que aparecem.