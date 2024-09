O que explica mulheres terem mais lesões nos joelhos do que homens?

E tem mais. "As mulheres em geral têm menos força muscular e menor estabilidade articular, o que aumenta a tendência a torções e consequentes lesões articulares", acrescenta o ortopedista e traumatologista Moisés Cohen, também do Einstein.

Segundo ele, outro detalhe é que as patelas femininas tendem a ser localizadas mais lateralmente. "Isso eleva o risco de apresentarem condromalácia, uma lesão na cartilagem que reveste essa parte do joelho", observa Cohen, que também é professor titular do Departamento de Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva da Unifesp.

Outros fatores

As flutuações hormonais durante o ciclo menstrual também têm impacto significativo sobre os joelhos. "As articulações, assim como as cartilagens que as protegem, possuem receptores de estrogênio, hormônio que contribui para a manutenção da saúde dessas estruturas", conta Cortelazo.

"Quando os níveis de estrogênio sofrem alterações durante o ciclo menstrual, elas se tornam mais frágeis, fazendo com que possa ocorrer uma maior frouxidão dos ligamentos, o que favorece a ocorrência de lesões, como as do ligamento cruzado anterior."

E esse mecanismo desencadeia consequências também na menopausa. Conforme a produção hormonal é alterada nessa fase da vida e os níveis de estrogênio diminuem, as articulações ficam mais inflamadas, o que causa dor em regiões como mãos, ombros e joelhos, favorecendo o surgimento de artrite e artrose, por exemplo.