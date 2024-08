'Ricas em açúcar': quais bebidas podem aumentar a gordura no fígado?

Em contraste, bebidas como café e chá, quando consumidas sem açúcar, podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver gordura no fígado.

Estudos anteriores já indicavam que o consumo de bebidas açucaradas está ligado ao aumento de gordura no fígado e à obesidade. Diminuir o consumo desses líquidos pode reduzir significativamente a gordura no fígado, especialmente em crianças com sobrepeso e doença hepática gordurosa.

Entenda a esteatose hepática

Existem dois tipos de esteatose:

Alcoólica: provocada pelo consumo excessivo de álcool. O fígado tem a capacidade de metabolizar as moléculas de etanol para eliminar a substância do nosso organismo, mas quando a dose é alta ou ingerida em pouco tempo, os subprodutos desse processo ficam concentrados, e eles são tóxicos para as células hepáticas. Com o passar do tempo, o dano passa interferir nas funções do órgão.

Não alcoólica: provocada prioritariamente por má alimentação, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, diabetes, colesterol e triglicérides altos, e perda ou ganho muito rápido de peso. Também pode ser causada pelo uso de certos medicamentos (hormônios e corticoides, entre outros) ou por inflamações crônicas associadas, como hepatite C ou outras doenças hepáticas.