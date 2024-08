'Fui amputada após infecção urinária e chamaram padre para extrema-unção'

Ela agora se desenvolve como atleta e dá palestras Imagem: Arquivo pessoal

No dia 19 de maio de 2023, Silvana realizou a amputação das pernas, feita a partir da altura do joelho. Já a cirurgia das mãos ocorreu dois dias depois. "Tentamos realizar a amputação abaixo do joelho, mas a infecção já havia se espalhado até a virilha. O médico conseguiu salvar minha coxa, mas a mão direita estava totalmente infectada e precisou ser amputada. Na mão esquerda, tentamos preservar a palma, mas a infecção também se espalhou, obrigando a amputação completa."

Durante dois meses, fizemos um procedimento em que a mão afetada foi colocada dentro do meu abdome para promover a regeneração celular. Utilizamos parte do abdome como enxerto para a mão. Esse processo inicial teve sucesso, mas depois desenvolvi osteomielite, uma infecção no osso, o que levou à necessidade de amputar também a palma da mão esquerda. Hoje, ambas as mãos são idênticas.

Silvana Santos

'Me sinto mais livre e bonita'

A empresária diz que não se revoltou após as amputações. Após passar por um período de choque, decidiu focar na fisioterapia e no esporte. Silvana também comenta sobre os aprendizados após uma experiência tão difícil.