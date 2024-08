O que o seu nariz pode dizer sobre a sua saúde

Essa condição é diferente do transtorno de escoriação - ou dermatilomania - quando uma compulsão psicológica leva a pessoa a arranhar e cutucar repetidamente a própria pele.

Portanto, feche um dos olhos de vez em quando para admirar seu nariz ou, melhor ainda, dê uma boa olhada nele no espelho. Ele merece mais reconhecimento do que o ponto cego que seu cérebro produz.

Dan Baumgardt, Senior Lecturer, School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience, University of Bristol

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.