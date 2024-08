Depressão mapeada: cientistas descobrem tipos para tratamento mais certeiro

Como é feito o diagnóstico?

A depressão é um problema que afeta cerca de 320 milhões de pessoas no mundo, segundo estimativas da OMS (Organização Mundial da Saúde), e seu diagnóstico é essencialmente clínico. O DSM-5 (Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais), principal guia de diagnósticos psiquiátricos, classifica os transtornos depressivos em seis tipos: transtorno depressivo maior, que tem outras especificidades de acordo com a apresentação; persistente ou distimia; disruptivo de desregulação do humor; disfórico pré-menstrual; induzido por substância/medicação ou transtorno devido a outra condição médica.

"Hoje em dia, para diagnosticarmos o transtorno depressivo, fazemos uma análise da biografia do indivíduo, dos sintomas relatados, das características psicológicas, do histórico familiar e do perfil genético. Vários fatores são avaliados para entendermos qual o transtorno psiquiátrico em si. A apresentação e a combinação de cada um desses itens vão guiar nosso diagnóstico para indicarmos o melhor tratamento", explica Oliva.

Cerca de 30% dos pacientes são resistentes ao tratamento, ou seja, não conseguem melhorar os sintomas mesmo depois de ao menos duas tentativas de trocas de medicamentos. E, para até dois terços das pessoas com depressão, o tratamento não consegue reverter totalmente os sintomas para os níveis considerados saudáveis.

O método de escolha terapêutica hoje em dia é baseado em tentativa e erro, o que pode levar meses até chegar num medicamento eficaz —daí a importância do diagnóstico correto e individualizado. Mas, segundo Oliva, já existem alguns testes farmacogenéticos que avaliam como o metabolismo do paciente se relaciona com as medicações, auxiliando os médicos na prática clínica sobre quais medicações seguir com determinado indivíduo.

"Ainda é o método de tentativa e erro, mas não é uma batalha naval baseada na sorte, onde escolhemos qualquer medicação. Além do que temos de evidência científica para cada tipo de transtorno e da experiência clínica dos profissionais, existem diferentes testes, com diferentes graus de confiabilidade, que já nos orientam para um determinado caminho. A proposta desse estudo é oferecer uma sofisticação ainda maior para isso, identificando subtipos de depressão com base nos circuitos cerebrais ativados", afirma o psiquiatra.