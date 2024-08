Silvio Santos morre por broncopneumonia após H1N1; entenda o quadro

Também podem surgir:

Respiração rápida (taquipneia, mais comum em crianças pequenas);

Dor de cabeça;

Suor;

Calafrios;

Perda de apetite;

Fadiga;

Confusão mental (mais comum em idosos).

Quando ir ao médico?

Sempre que uma pessoa tiver febre alta e/ou dor no peito ou dificuldade para respirar, é preciso consultar o médico ou serviço de urgência —principalmente se for criança, idoso, paciente imunodeprimido ou com doenças crônicas.