Aliado contra gripe: conheça o anis-estrelado e saiba como fazer seu chá

Aliado contra gripe e resfriados?

Uma das maiores famas do anis-estrelado pela internet é que ele é um dos componentes do remédio Tamiflu e que seria um importante combatente das gripes e resfriados. De fato, estudos relatam que ele possui ácido chiquímico, um precursor para a produção do fosfato de oseltamivir (princípio ativo do famoso remédio antigripal).

Potente fungicida

Uma revisão, publicada em 2022, no periódico científico Molecules, mostrou que ele realmente possui substâncias que geram efeitos antifúngicos, antibacterianos, anti-inflamatórios e antioxidantes.

"Evidências suportam a atividade antifúngica do óleo essencial obtido do fruto de I. verum contra 11 espécies fúngicas de fitopatógenos. Os autores observaram que a atividade antifúngica do óleo essencial pode ser atribuída à presença do trans-anetol", aponta Isolda Prado, médica nutróloga da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).

Por isso, ele pode ser um aliado para mulheres com candidíase, por exemplo. Mas é sempre importante ressaltar que sozinho o anis-estrelado não consegue fazer muita coisa: é preciso aliá-lo a outros alimentos.