Curto, longo, grosso: o que o pescoço pode indicar sobre a nossa saúde?

Em se tratando de crescimento da tireoide, o diagnóstico é confirmado pelo tamanho da glândula na ultrassonografia. Hipertireoidismo pode ser tratado com medicações, iodoterapia, cirurgia e, a depender do caso, radiofrequência.

Ignorar, havendo de fato algum problema, é assumir vários riscos, não só de agravamento das patologias envolvidas, como de se gerar novas complicações cardiovasculares, apneia obstrutiva do sono e até morte súbita.

Pode interferir ainda na avaliação e possibilidade de o médico, eventualmente, precisar intubar o paciente. Às vezes, isso pode ser necessário em cirurgias com anestesia geral ou de emergência, por infecção generalizada, sepse ou pneumonia.

Fontes: Pedro Augusto Vieira, coordenador do serviço de otorrinolaringologia do Hospital Municipal da Criança e do adolescente; Luciana Arcoverde, cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital São Luiz, no Recife; Maria Fernanda Barca, outora em endocrinologia pela FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo); Rosália Padovani, diretora da Sociedade Brasileira Endocrinologia Metabologia.

*Com informações de matéria de março de 2022