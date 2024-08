'Com dor 3 dias após parto, descobri que esqueceram placenta dentro de mim'

Eles me internaram e disseram que uma cirurgia rápida seria feita, teria alta no mesmo dia e não era para me preocupar. Estávamos no hospital onde tinha ganhado minha filha, confiamos neles.

Quem ficou comigo lá no hospital foi a madrinha da minha filha. Na hora em que ela foi assinar a internação, viu que seria feita uma curetagem. Na mesma hora ligou para a tia dela, que é enfermeira, e ela explicou para nós, por cima, o que seria feito. A tia dela falou que era supertranquilo.

Perguntamos para as enfermeiras se ia ser anestesia local e elas disseram que parecia que sim. Falaram que a cirurgia seria bem rapidinha. Elas me deram comida o dia inteiro. Comi normal. Quando deu o horário, vieram no quarto e me levaram. Falaram para a minha amiga que ia demorar só meia hora.

Quando cheguei no centro cirúrgico, deitei na maca e o anestesista veio falar comigo. Já estava deitada e ele foi aplicar a anestesia e perguntou se tinha comido alguma coisa. Disse que sim, que tinha acabado de almoçar. Então ele disse que não podia porque ia ser anestesia geral, só que ninguém me avisou que era para ficar em jejum. Ele falou que se tivesse me anestesiado, poderia ter broncoaspirado ou algo pior e que aquilo não podia se repetir, que foi um erro das enfermeiras.

Minha cirurgia foi cancelada e me mandaram para o quarto. Só sei que as enfermeiras, a partir daquele momento, começaram a me destratar porque nos culpavam pelo que aconteceu. Elas levaram uma advertência por terem me dado comida.

Eles remarcaram a minha cirurgia para a noite, para ficar o tempo necessário em jejum. Voltei quase cinco horas depois.