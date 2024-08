Coração de titânio é implantado pela primeira vez em paciente nos EUA

Tecnologia utiliza sistema de levitação magnética de trens. O TAH desenvolvido pela empresa BiVACOR utiliza a mesma tecnologia de levitação magnética usada em trens de alta velocidade (MagLev). Essa tecnologia permite que o rotor do coração artificial seja suspenso sem contato, eliminando o desgaste mecânico e minimizando o trauma sanguíneo.

O artefato de titânio possui um design inovador. Ele não tem válvulas e funciona com uma única parte móvel, fornecendo sangue aos pulmões e ao corpo, substituindo os ventrículos falhos do coração humano.

O coração artificial é projetado para minimizar o desgaste mecânico e o trauma sanguíneo. Ele oferece uma solução durável, confiável e biocompatível para pacientes com insuficiência cardíaca severa, segundo os especialistas do Texas Heart Institute, responsáveis pela experiência.

O TAH é alimentado por um controlador externo portátil, proporcionando uma solução prática e eficiente para pacientes enquanto aguardam um transplante de coração. O objetivo do estudo é testar a segurança e o desempenho do TAH como uma solução de ponte para transplante em pacientes com insuficiência cardíaca severa, onde dispositivos convencionais não são recomendados.

Dr. Joseph Rogers, do Texas Heart Institute, destaca o impacto significativo do TAH para pacientes à espera de transplante, oferecendo uma nova esperança para o tratamento da insuficiência cardíaca. A tecnologia pode transformar a maneira como pacientes com insuficiência cardíaca terminal são tratados.

A insuficiência cardíaca afeta 26 milhões de pessoas no mundo, incluindo 6,2 milhões nos EUA, com uma crescente demanda por transplantes e suporte mecânico circulatório. A nova tecnologia pode ajudar a mitigar essa crise.