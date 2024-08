Conhece a catalonha? Ela auxilia na saúde dos ossos e é antioxidante

Benefícios em estudo

A inulina, um componente ativo da raiz de Chicorium intybus, demonstrou em um estudo estimular o crescimento de bifidobactérias e inibir a carcinogênese do cólon. Essa fibra ajuda várias funções de defesa, incluindo atividade antimicrobiana e anticarcinogênica.

Como consumir

A catalonha pode ser consumida cozida ou refogada, acompanhada de outros vegetais em saladas ou ainda em sucos com frutas e outras verduras. O sabor amargo pode ser eliminado na fervura, em cozimento com alto volume de água por médio a longo prazo. Ou ainda associar temperos naturais no preparo.

Para quem não gosta do sabor amargo, uma sugestão é higienizar a catalonha, cortar as folhas bem fininhas e deixar ferver por 10 minutos. Após a fervura, escorrer as folhas e refogá-las com temperos a gosto.

Se for refogar a catalonha, acrescente azeite, alho, sal e ervas naturais. Pode ser preparada junto com feijões ou arroz ou ainda em preparações, como bolinhos, recheios de tortas e salgados.