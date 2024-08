Aparência, cheiro e até dor no umbigo podem indicar doenças; entenda

O que determina a "cara" do umbigo é a genética, por isso submeter o do bebê a técnicas caseiras, com o objetivo de alcançar beleza, não resolve, e pode ser até perigoso, pois facilita o risco de infecções locais.

A presença de sinais de inflamação ao redor do umbigo nos bebês (inchaço, alteração na circulação do sangue quando o local é apertado, vermelhidão, calor) indica a suspeita de onfalite, uma infecção grave que necessita imediata avaliação médica.

Umbigo com protusão (saltado) desde o nascimento e que não se resolve nos primeiros anos, pode ser por deslocamento do intestino para a frente, pelo orifício na parede abdominal, caracterizando hérnia umbilical ou defeito congênito no fechamento da cicatriz, que leva à formação de um granuloma umbilical - um nódulo vermelho que se eleva do fundo do umbigo.

Agora, em adultos, umbigo alto pode ter relação com tumores (neoplasia de úraco), gestação, que faz a barriga crescer e pode provocar distensão e fraqueza muscular abdominal (diástase) e, de novo, hérnia umbilical, mais comum em homens.

Mas diferente do que ocorre nos bebês, ela surge devido ao aumento de pressão no umbigo, por excesso de peso (obesidade), líquido, que pode decorrer de uma doença hepática (ascite), e prática de esportes que exigem esforço.

Não deve doer, cheirar mal ou escorrer