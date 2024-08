Pálpebra tá tremendo? 10 sinais que corpo dá quando você está estressado

Doença, pressão no trabalho, problemas no relacionamento, falta de dinheiro. A lista de coisas com as quais podemos ficar estressados é grande e não para por aí. De acordo com o dicionário, estresse é um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras, capazes de perturbar sua homeostase (equilíbrio).

Quando o corpo humano é submetido a qualquer mudança, seja na esfera física ou não, o mesmo lança mão de ferramentas para reagir e se adaptar a essa nova realidade com alterações no corpo. A reação biológica do estresse, quando excessiva e constante, torna-se doença: desregula vários hormônios e substâncias no cérebro, causando uma série de sintomas e mal-estar.

Veja dez sinais que seu corpo dá de que você está estressado: