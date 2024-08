Aconteceu com judoca: quando uma simples comemoração pode deslocar o ombro?

Quando a gente fala sobre as luxações do ombro, mais de 80% são após um trauma, uma pancada de alta energia. Gustavo Barboza de Oliveira, ortopedista

Hipermobilidade ou hiperelasticidade podem ter favorecido o problema do judoca. No caso específico de Osmanov, algumas características podem ter favorecido a luxação. "Ele pode ter uma hipermobilidade ou hiperelasticidade no ombro ou outras lesões associadas no ombro que não conhecemos, mas que são comuns nestes atletas", afirma o médico.

Comemoração teve movimentos que podem causar luxação. O movimento feito na comemoração, diz o especialista, tem todos os "critérios mecânicos" que podem levar à luxação: levantar o braço e girar para fora, que seria, em termos técnicos, a abdução e rotação externa do membro. Este movimento é muito parecido com o que fazemos ao jogar uma pedra longe, a um saque no vôlei ou do arremesso da bola no beisebol. É comum ocorrer luxação nestes casos, quando o movimento é feito de maneira muito intensa.

Posso "colocar o ombro no lugar" sozinho?

Melhor ir ao médico. A luxação é uma urgência ortopédica e precisa ser avaliada por uma equipe médica. Puxar o braço e tentar "colocar o ombro no lugar" não é indicado. "Isso deve ser evitado de toda maneira, porque me leva a outras lesões, sejam neurológicas, vasculares, de músculos ou tendões. E pode junto ter uma fratura, piorando ainda mais o quadro desse paciente", alerta Oliveira.