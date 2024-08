Sem trauma: micropênis é descoberto na infância e tem tratamento

Todas as crianças precisam frequentar um pediatra. E se este especialista detectar algo de errado no menino pode aconselhar os pais a levá-lo a um uropediatra. É esse médico que terá capacidade de saber se o crescimento do pênis é normal ou não.

Assim como existe uma tabela para crescimento de altura das crianças, há também uma tabela que mostra se o crescimento do pênis. Assim, nos casos de meninos que têm micropênis é possível realizar tratamentos com hormônios, que podem ser com medicamentos orais, adesivos ou até injeções.

Importante ressaltar que isso só é possível na fase infantil, com meninos entre 5 e 7 anos de idade. Por isso, é preciso ter cuidado ao tratar o assunto e não transformar isso em um trauma.