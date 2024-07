'Viciada, tinha 12 frascos de descongestionante em casa para não ficar sem'

Meu tímpano direito foi rompido em 2017. Tinha ido a um show aqui em Belo Horizonte e quando cheguei em casa, usei descongestionante nasal, como já era de costume, e dormi.

Durante a madrugada, acordei com uma dor absurda no ouvido direito. Acordei com sangue no travesseiro e muita dor. Não estava ouvindo do lado direito. Após alguns exames feitos por um médico otorrinolaringologista, houve a confirmação do rompimento total do meu tímpano direito.

Ele me disse ainda que demoraria de quatro a sete meses para que o meu tímpano se regenerasse por completo e que não teria sequelas posteriores. A suspeita inicial era que o rompimento tivesse ocorrido por conta do som.

Porém, meu rompimento de tímpano foi causado pela rinite medicamentosa, um efeito reverso do descongestionante nasal [vasoconstritor tópico nasal de cloridrato de nafazolina], segundo o que me foi dito pelo especialista na época.

Larissa Soares é médica veterinária Imagem: Arquivo pessoal

Aos 20 anos, tinha uma rotina de uso bem caótica com o descongestionante nasal. Usava um frasco dele a cada dois dias e tinha 12 embalagens espalhadas pela minha casa, bolsa e embaixo do travesseiro, para garantir que não ficaria sem em nenhum momento.