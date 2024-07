Dieta da Tailândia inclui píton; quais os riscos das carnes selvagens?

Fazendas de criação de pítons (um tipo de cobra grande e sem veneno da Ásia) têm crescido na Tailândia. Os animais têm suas peles vendidas para a indústria da moda, sobretudo da Europa, enquanto sua carne é consumida localmente e tem sido apontada como uma alternativa à alta demanda por carne no planeta.

Em 2021, um estudo do GBD (Global Burden of Disease) relatou que a desnutrição proteico-energética resultou em cerca de 190 mil óbitos no mundo. Além disso, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) estima que a demanda por carne aumentará em 14% até 2032.

"A criação de pítons pode oferecer uma resposta flexível e eficiente para a insegurança alimentar global", constatou um estudo publicado em março deste ano no periódico Scientific Reports.