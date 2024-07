Saiu do freezer: o que é crioterapia, técnica usada por Courteney Cox

Musculação, máscara e crioterapia. A rotina de Courteney inclui exercícios físicos, como musculação e corrida; máscaras faciais, boné com laser e também crioterapia, técnica na qual a pessoa mergulha em um tanque ou banheira com gelo a cerca de -4ºC por um curto período de tempo. Courteney viralizou ao sair do próprio freezer, dizendo "o que foi? É crioterapia!".

Como funciona

Utilizada geralmente por atletas, a crioterapia pode aliviar dores musculares e auxiliar na recuperação. O gelo tem efeito vasoconstritor (reduz o diâmetro dos vasos sanguíneos) e analgésico, o que pode contribuir para diminuição de dores musculares e na aceleração da recuperação de pequenas lesões provocadas por exercícios de alta intensidade.

A crioterapia costuma ser bastante desagradável para a maioria das pessoas, podendo gerar "queimação" e até mesmo cãibras. Para que não haja riscos à saúde, é necessário tomar alguns cuidados. A temperatura da água/gelo deve ser controlada, não se deve ficar imerso(a) por muito tempo, e deve-se proteger as extremidades do corpo (pés e mãos) e a área genital. É importante usar meias e luvas próprias ou deixar as mãos e os pés para o lado de fora.

Técnica deve ter o acompanhamento de um especialista. Se for feita de forma exagerada ou exceder o tempo ideal, a crioterapia pode provocar a falta de oxigênio em algumas partes do corpo, causando necrose.

