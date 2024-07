Treino fofo? Veja 3 sinais de que você está pegando leve demais na academia

Esta é a versão online da edição desta quarta-feira (10/07) da newsletter VivaBem. Para assinar esse e outros boletins gratuitamente e recebê-los diretamente no seu email, cadastre-se aqui.

Você consegue fazer mais repetições do que está na ficha Seu treino manda fazer três séries de 8 a 12 repetições em um exercício, mas você sente que poderia executar 13 ou mais movimentos? Então, é hora de aumentar o peso.

Você nunca sai cansado da academia Se você não fica um pouco mais ofegante nos exercícios ou não se sente um pouco cansado ao fim do treino, provavelmente algo precisa ser modificado. Quem faz musculação pode aumentar a intensidade com mudanças na carga, no número de repetições, de séries ou de exercícios ou no descanso. Na esteira, basta acelerar.

Você não se sente desafiado Quando o treino torna-se muito fácil, o desânimo pode levar você a cair na tentação de ficar no sofá em vez de ir para a academia. Para se sentir mais motivado, uma das opções é alterar o treino ou até mesmo testar outros tipos de exercício físico. O ideal é buscar sair da zona de conforto, mas sempre com a supervisão de um profissional de educação física.

