Tomar café da manhã é fundamental; veja 7 opções de cardápios saudáveis

Falta de hábito e pressa são desculpas muito usadas por quem pula o café da manhã. No entanto, a refeição é fundamental para começar as atividades diárias com disposição e vigor. Desprezá-la, além de ser prejudicial à saúde, também pode contribuir para o ganho de peso.

Essa primeira refeição deve ser composta, principalmente, por carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais. O costume que muitas pessoas têm de sair de casa logo cedo com o estômago vazio se dá por uma falsa ideia de que, enquanto dormimos, não temos gastos energéticos. Ledo engano. Durante o sono, o organismo continua usando energia para manter funções suas básicas, como a circulação, os batimentos cardíacos e a respiração.

O café matinal também serve para evitar que se coma em excesso ao longo do dia. Essa refeição pode ser essencial para evitar os "beliscos" no meio da tarde. Isso acontece porque algumas pessoas, quando ficam sem comer até as 9h da manhã, têm maior liberação do hormônio que estimula a fome.