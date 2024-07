Está espirrando? Será que é gripe ou resfriado? Entenda diferença

Quais os sintomas da gripe?

Começa, em geral, com febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse seca. A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de três dias.

Os problemas respiratórios, como tosse, tornam-se mais evidentes com a progressão da doença e mantêm-se em geral de três a cinco dias após o desaparecimento da febre. Alguns casos apresentam complicações graves, como pneumonia, e pode ser preciso recorrer à internação hospitalar.

Como se transmite a gripe?

O influenza pode ser transmitido de forma direta, por meio das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao espirrar, ao tossir ou ao falar. Também é passado por meio indireto. Suas mãos, por exemplo, que após contato com superfícies recentemente contaminadas por secreções respiratórias de um indivíduo infectado, podem carregar o vírus para a boca, o nariz e os olhos.

Por quanto tempo o vírus influenza pode permanecer em superfícies?

Sabemos que alguns vírus e bactérias vivem por duas a oito horas em superfícies, como o botão do elevador, o corrimão da escada ou a maçaneta da porta. Lavar as mãos com frequência ajuda a reduzir o risco de se contaminar a partir dessas superfícies.