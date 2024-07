Deu vontade de fazer cocô depois do café? Entenda por que isso acontece

Isso ocorre porque a bebida ajuda a liberar um hormônio que estimula o intestino grosso a realizar os movimentos gástricos. O consumo do café aumenta as contrações do intestino, que empurram os resíduos para fora do organismo.

Além disso, a cafeína provoca um aumento na produção de ácidos biliares no corpo. Beber café pode fazer com que a vesícula libere a bile no intestino, o que solta o intestino e aumenta a vontade de ir ao banheiro.

Existe também a hipótese de que, por ser antibacteriano, o café pode ajudar no equilíbrio da microbiota intestinal, auxiliando o bom funcionamento do intestino.

Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e publicado na Digestive Disease Week, esse efeito ocorre tanto com o café normal quanto o descafeinado.

*Com informações de reportagem publicada em 20/09/2018 e 25/05/2019