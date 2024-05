8 truques simples de dieta e treino para acelerar a queima de gordura

A ideia é descascar mais e desembalar menos. Se tiver vontade de beliscar, prefira uma fruta.

Exercícios que ajudam

Somado a tudo isso, veja algumas táticas de exercícios que podem fazer seu corpo queimar mais calorias e dar um empurrãozinho para facilitar seu objetivo.

1. Treino de força e aeróbico

"O treinamento de força (exercícios com pesos) aumenta o gasto energético diário. E estudos mostram que os resultados são melhores quando você associa treino de força ao aeróbio. Aeróbio isolado não funciona", diz Gustavo Barquilha, educador físico e mestre em ciências do movimento humano pela Universidade Cruzeiro do Sul.

2. Treino em circuito