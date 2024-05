O que pode causar aquelas manchas brancas na pele de idosos

Micose de praia (Pitiríase versicolor): também conhecida como pano branco ou micose de pele, é causada por uma infecção por fungo que pode coçar ou não. Aparecem mais frequentemente no tronco e nas costas, áreas mais oleosas da pele, além de locais que suam mais ou que não são bem enxutos após o banho.

Para tratar, o médico dermatologista pode recomendar pomada antifúngica, além de shampoos, sabonetes e géis para complementar o tratamento. Medicamentos orais também podem ser necessárias.

Pitiríase alba: Possui aspecto áspero, com formatos arredondados ou ovais, e costuma surgir na face, pescoço, braços e tórax. Podem ser múltiplas, com cerca de 4 a 20 manchas na pele, não são transmissíveis e costumam piorar nos meses mais secos do ano. O tratamento, quando necessário, pode incluir o uso de pomadas com corticoides ou cremes imunossupressores. Mas em muitos casos elas costumam melhorar espontaneamente com o passar dos meses.

Imagem: iStock

Vitiligo: caracteriza-se por grandes manchas brancas causadas pela perda de melanina. Pode afetar qualquer parte do corpo, até mesmo o interior da boca ou mesmo pelos dos cílios e sobrancelhas. Sua causa não é totalmente conhecida, mas acredita-se que ocorra devido a alteração genética ou alteração no sistema imune, onde o corpo passa a combater os melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina. Podem surgir espontaneamente ou após traumas físicos e emocionais.

O tratamento pode ser feito com medicamentos tópicos ou orais, como uso de laser ou banhos de luz especial e aplicação de cremes e pomadas com corticoides ou imunossupressores. Em alguns casos também há opções cirúrgicas.