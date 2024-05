8 sinais de que uma pessoa está obcecada com a dieta

Contar as calorias dos alimentos é simplificar um processo complexo do organismo. Não significa, por exemplo, que o indivíduo vai absorver todas as calorias daquele alimento. Além de gerar uma pressão no momento da refeição e insegurança e medo na hora de se alimentar. Mariana Monteiro, supervisora de Nutrição do Geta, ambulatório de transtornos alimentares da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

3. Categorizar alimentos em "bons" ou "ruins"

É comum classificar os alimentos em "bons" (que podem ser consumidos e são permitidos) ou "ruins" (aquelas que atrapalham a dieta e são proibidos). Geralmente, deixam de consumir frituras, doces, carboidratos e industrializados e se sentem culpados quando não conseguem resistir a esses itens.

A categorização de alimentos é uma prática comum da cultura da dieta que restringe muito a alimentação ou causa compulsões alimentares. Além disso, rotular alimentos de forma generalizada não considera as necessidades nutricionais individuais.

4. Evitar eventos sociais

Para não abandonar a dieta, algumas pessoas evitam sair de casa ou participar de eventos, como festas e jantares. Geralmente, o medo de ser julgado por suas escolhas alimentares ou de ser pressionado a comer são fatores que fazem com que a pessoa evite essas situações.