Quem faz dieta precisa cortar macarrão?

prefira molhos mais leves, como o que é feito à base de tomate

evite molho branco, de queijo ou alho e óleo, porque têm alto teor de gordura, o que deixa o prato mais calórico

massa com grano duro integral possui quase três vezes mais fibras que a opção tradicional e menos carboidrato por porção

inclua vegetais na preparação da massa ou do molho e também na montagem do prato

Acrescente uma boa fonte de proteína — frango, ovos, carne bovina magra, tofu, por exemplo —, assim a digestão da refeição será lenta e gradual, evitando picos de açúcar no sangue. A proteína contribui para a saciedade e é rica em nutrientes que ajudam no bom funcionamento do corpo.

Para usar bem os vegetais, além da salada, você pode adicionar cenoura, abobrinha ou berinjela raladas bem fino ao molho de carne moída, que vão quase sumir no cozimento, mas aumentarão o valor nutricional.

Outra dica da nutricionista para caprichar no aporte de fibras é fazer uma cama de rúcula ou agrião no fundo do prato e depois colocar a massa quente por cima e o molho. O calor vai dar uma leve amolecida nas folhas, que combinam com massa e molho de tomate.

