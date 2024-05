Andar com pés descalços tem vantagens surpreendentes; veja 5 benefícios

Os primeiros calçados inventados pelos seres humanos datam de 10 mil a.C. e tinham o objetivo de proteger os pés. Gelo, calor, pedras, bichos peçonhentos, espinhos, sujeiras, tudo isso foi superado com invenção que, mais tarde, virou também um acessório de moda.

Por outro lado, com os sapatos, o andar descalço quase que virou um hábito antinatural, ideia reforçada especialmente após a Revolução Industrial e a criação dos transportes tecnológicos. Agora, a humanidade está redescobrindo as vantagens de andar com os pés descalços. Conheça abaixo cinco benefícios.

1. Contato com natureza e melhora da saúde geral

Seja no solo, grama ou areia, a terapia de se reconectar com a Terra, chamada de grounding (ou aterramento em português), garante bem-estar, melhora da resposta imune, ajuda na recuperação de lesões, processos inflamatórios e dores crônicas, e isso devido à absorção dos elétrons da superfície que teriam efeito antioxidante no corpo. Mas certifique-se sobre o estado do local escolhido.