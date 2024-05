Câncer de pâncreas: sintoma precoce afeta 75% dos doentes

Responsável por 5% do total de mortes causadas pela doença no Brasil, o câncer de pâncreas é o sétimo mais letal no país. O diagnóstico rápido aumenta muito as chances de sobrevida e o prurido na pele é um sintoma de alerta que, segundo estudos, ocorre em 75% das pessoas com a doença.

Diagnóstico precoce

São registradas no Brasil, anualmente, quase 12 mil mortes, segundo o Atlas de Mortalidade do Inca (Instituto Nacional de Câncer). Conforme o Globocan, base de dados da OMS, houve 495 mil novos casos de câncer de pâncreas apenas em 2020 no mundo. No mesmo ano, 466 mil pessoas morreram devido à doença, dado que corresponde a 7ª causa de mortalidade por câncer no planeta.

Isso acontece porque a maioria dos pacientes tem acesso ao tratamento nos estágios mais avançados. No início, o câncer no pâncreas apresenta sintomas pouco distinguíveis.