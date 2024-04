Por que é comum mulheres fazerem xixi na calça durante exercícios físicos?

A incontinência urinária costuma ter situações específicas para marcar presença na vida das mulheres. Sexo, parto e...? Exercício físico. Sim, cerca de 50% das praticantes de esportes competitivos que se dedicam a treinos frequentes e intensos têm escapes de urina durante a prática. E, não, não é preciso ser atleta profissional para vivenciar a situação.

Enquanto os homens têm, em média, de 12 a 14 centímetros de uretra — já que ela acompanha toda a extensão do membro masculino — as mulheres têm apenas 2,5 centímetros de percurso, que vai da bexiga até a parte externa.

É por causa dessa diferença de medidas que, dos cerca de 10 milhões de brasileiros com incontinência urinária, a minoria é do sexo masculino. Homens, em geral, só sofrem do problema quando, por exemplo, passam por uma cirurgia de próstata, que tem como um dos riscos esse efeito colateral.