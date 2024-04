Peso e proteínas alterados: estudo mostra efeitos de sete dias de jejum

A prática milenar de se abster de alimentos por períodos específicos tem sido uma parte essencial de diversas culturas e tradições religiosas ao longo de milhares de anos. No entanto, até recentemente havia uma compreensão limitada sobre as implicações biológicas do jejum prolongado.

Entretanto, um estudo, publicado no periódico Nature Metabolism no dia 1 de março, elucidou algumas questões, mostrando que além da redução do peso, o jejum também altera diversas proteínas que desempenham papéis fundamentais no corpo humano.

A pesquisa revelou que essas alterações sistêmicas no corpo só se tornam evidentes após três dias de restrição alimentar, o que ocorre em um momento posterior ao que se pensava anteriormente, conforme afirmou em comunicado a epidemiologista Claudia Langenberg, uma das autoras do artigo.