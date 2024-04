Como funciona a cirurgia de redesignação sexual feita por Gabriela Loran

Há também a necessidade de estar usando o nome social e ter um acompanhamento multidisciplinar, incluindo a liberação da psicóloga/psiquiatra para a cirurgia.

"Pelo SUS, há necessidade de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico por pelo menos dois anos. Geralmente, quem chega à cirurgia já passou pela transição de gênero por meio de hormonização e cirurgias plásticas afirmativas", diz.

Cirurgia de Gabriela

Por ser uma mulher trans, Gabriela possivelmente passou por uma clitoroplastia, que é realizada por meio da redução da glande, preservando-se a sua inervação e vascularização e, consequentemente, mantendo a sensibilidade.

"A uretra deve ser reduzida e implantada no períneo na mesma posição das mulheres cisgênero. A neovagina normalmente é realizada utilizando a pele do pênis que formará o canal vaginal. No entanto, quando esse canal falha, o tecido intestinal pode ser utilizado", explica o especialista.

Após a cirurgia a vida sexual do paciente pode seguir normalmente. "Geralmente, o paciente está liberado para sexo com penetração dois meses após a cirurgia. Entre os cuidados para as mulheres trans, é necessária dilatação vaginal diária, de pelo menos 30 minutos, provavelmente por toda a vida, se não houver atividade sexual com penetração frequente", explica.