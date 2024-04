Morcego com raiva é encontrado em SP; veja como a doença afeta humanos

Posteriormente, instala-se um quadro de ansiedade, confusão, agitação, insônia e alucinações, apontando o estágio fatal, e o paciente requer ser internado em hospital.

Há cura?

Em humanos, a raiva é praticamente mortal. Os índices de cura são muito baixos, uma vez que ela se manifesta no corpo.

O tratamento da raiva humana consiste em profilaxia pós-infecção, ou seja, aplicação da vacina antirrábica e de imunoglobulina antirrábica humana (fabricada a partir do plasma de doadores imunizados) ou soro antirrábico do plasma de equinos vacinados.

A abordagem terapêutica varia a depender do local e do estado do ferimento e visa impedir a progressão da doença e a piora do doente. Sem tratamento médico, o paciente entra em coma e morre em alguns dias.

Como se proteger?

Mantenha distância de animais selvagens ou que você não conhece e, principalmente, vacine seus pets.