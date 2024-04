Bebês e crianças nem sempre riem porque estão alegres

Embora possa parecer um paradoxo, as crianças não riem por alegria. Estudos científicos, inclusive os meus, mostram que há algo muito mais profundo do que a felicidade ou o prazer no riso de uma criança.

O riso dos adultos é igualmente complexo. Em um estudo anterior sobre o significado do riso em adultos, concluí que se trata de uma resposta evolutiva a algo confuso ou inesperado. É um poderoso sinal de ?tudo bem? para nós mesmos e para os outros de que uma possível ameaça é, de fato, inofensiva.

Com base nessa pesquisa, meu estudo mais recente concentra-se no riso de crianças e bebês. Descobri que ele está intimamente ligado ao desenvolvimento do cérebro e da personalidade: as crianças riem por motivos muito diferentes em diferentes estágios de desenvolvimento, muito antes de conseguirem compreender conceitos abstratos como jogos de palavras, piadas ou até mesmo a linguagem.