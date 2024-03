Ansiolítico e anti-inflamatório: os benefícios do chocolate amargo à saúde

Um estudo publicado na Biotechnology and Bioprocess Engineering mostra que a teobromina presente no cacau usado no chocolate amargo tem a capacidade de estimular a termogênese —processo de produção de calor pelo corpo, que ajuda a desempenhar um papel na regulação do peso e no metabolismo da gordura.

Segundo a análise, a substância atuaria aumentando a atividade do tecido adiposo marrom, conhecido por sua capacidade de produzir calor e queimar calorias.

A teobromina é um composto químico estruturalmente similar à cafeína, que atua como um estimulante suave do sistema nervoso central e tem uma ação mais prolongada do que a cafeína, embora seja menos potente.

O cacau ainda possui polifenóis, antioxidantes com a capacidade de modificar a expressão de certos genes e proteínas envolvidos no metabolismo da gordura, promovendo a oxidação de lipídios e evitando o depósito de novas gorduras no corpo. Luna Azevedo, nutricionista

2. Preserva a memória

Os flavonoides, substâncias antioxidantes que estão em maior concentração no chocolate amargo devido ao seu alto teor de cacau, são benéficos para a função cerebral. De acordo com estudo publicado no British Journal of Clinical Pharmacology, esses compostos agem na melhora da circulação sanguínea do cérebro e oferecem proteção contra danos oxidativos, contribuindo para uma melhor saúde cognitiva e processamento de informações.