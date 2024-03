Dor nas costas pode ser tratada com psicoterapia; quando isso é possível?

Segundo Del Rio, cerca de?73% dos psicólogos clínicos que trabalham com dor crônica utilizam essa abordagem. "Quando o paciente é avaliado e pe identificado que existem fatores psicológicos associados ao diagnóstico, o tratamento com a terapia cognitivo-comportamental é indicado", explica.

A psicoterapia, especialmente a TCC, pode agir de diversas maneiras na melhora da dor, influenciando fatores psicológicos, emocionais e comportamentais.

Ela trabalha na identificação e modificação de crenças disfuncionais e negativas relacionadas à dor, como pensamentos repetitivos e catastróficos —aqueles que trazem expectativas pessimistas sobre a sensação mesmo quando não há mais lesão.

"É possível que a dor nas costas possa ser iniciada ou piorada por estresse emocional ou por ansiedade e a terapia cognitivo-comportamental ajuda a identificar e modificar pensamentos nocivos e a desenvolver habilidades para lidar com o estresse da vida cotidiana de maneira mais saudável", pontua Andréa G. Portnoi, doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, especializada em dor crônica e doenças autoimunes, colaboradora do Grupo de Dor do Departamento de Neurologia e coordenadora da Liga de Dor, ambos do HC da Faculdade de Medicina da USP.

Ela ressalta ainda que se a dor nas costas é de origem secundária, ou seja, devido a outra condição médica, a terapia ainda pode desempenhar um papel importante no gerenciamento dessas sensações. "A abordagem pode se concentrar mais na adaptação às limitações físicas, no desenvolvimento de estratégias para lidar com a dor e na promoção do bem-estar geral", esclarece.

Cérebro pode emitir falso alarme

Imagem: GETTY IMAGES

A percepção da dor envolve interações complexas entre o sistema nervoso, o cérebro e outros fatores psicossociais. No caso da dor crônica nas costas, algumas razões são: