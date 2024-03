De 100 kg a 35,5 kg: 'Estava desnutrida e tive de reverter a bariátrica'

Cirurgias de reversão não são comuns, mas podem ser necessárias, segundo o médico Claudio Renato Penteado de Luca Filho, clínico e cirurgião bariátrico do Núcleo de Obesidade e Transtornos Alimentares do Hospital Sírio-Libanês.

São poucos os pacientes que precisam reverter o procedimento cirúrgico, mas pode acontecer de acordo com a resposta do corpo. Cada paciente reage de um jeito ao procedimento, por isso é preciso fazer um acompanhamento de perto e a longo prazo.

Claudio Renato Penteado de Luca Filho

Na cirurgia tipo bypass gástrico há a diminuição do estômago por meio do grampeamento de parte dele. Dessa maneira, o espaço disponível para o alimento é reduzido. No procedimento, uma pequena parte do intestino, de cerca de um metro, também é grampeada criando uma espécie de atalho entre ele e o estômago.

O procedimento é indicado para pessoas com IMC (Índice de Massa Corporal) acima de 40, considerado obesidade grau 3, a mais grave, segundo o especialista.

A obesidade é uma doença crônica que pode desencadear diversos problemas de saúde, como diabete, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer.

Claudio Renato Penteado de Luca Filho

Após passar pelo procedimento cirúrgico, é indicado que o paciente faça acompanhamento com uma equipe multidisciplinar para que o estilo de vida seja modificado.