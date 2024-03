Mariana Ferrão: Você já parou para pensar na nossa 'bagunça interna'?

Pode até ser que a sua casa esteja organizada, com o chão limpo e a louça lavada. Mas, você já parou para pensar na sua "bagunça interna"?

A desorganização mental é o tema do episódio desta quarta-feira (20) do quadro 'Mari vs Mari', que vai ao ar às quartas e sextas nas redes sociais de VivaBem, às 9h.

"A gente olha a bagunça de fora, se incomoda e começa a organizar, porque tem uma hora que, se a gente não fizer nada, vai virar um caos tão grande que pode ficar difícil até de entrar em casa", comenta a jornalista e palestrante em saúde mental Mariana Ferrão.