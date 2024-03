Kéfera sobre anorexia: 'Magreza não é sinônimo de saúde'; entenda problema

Kéfera Buchmann, 31, está chamando a atenção do público com sua nova vida fitness e os músculos definidos, que a influenciadora exibe com orgulho no Instagram.

Nesta terça (18), após compartilhar uma foto de antes e depois, um seguidor perguntou o motivo de ela estar tão magra em 2021. Kéfera então explicou que já sofreu com anorexia e que foi muito difícil superar o transtorno alimentar.

"Depressão, ansiedade, anorexia. Por isso que magreza não é sinônimo de saúde. Olho para essa fase e passa um filme na minha cabeça. Não desejo anorexia para ninguém."