Você limpa o umbigo? Sujeira pode causar irritação e até infecção séria

O acúmulo de umidade, restos de células mortas, fungos e bactérias também pode inflamar o folículo piloso de pelos presentes no interior do umbigo e levar a sintomas como dor e vermelhidão.

Quem tem piercing no local também precisa ficar muito atento. A limpeza precisa ser diária, com retirada uma vez por semana do acessório para higienização criteriosa, tanto da peça quanto do orifício onde ela fica presa. A eliminação de bactérias do piercing pode ser feita com álcool 70%.

Bebês e crianças precisam de atenção

Imagem: iStock

Recém-nascidos necessitam de cuidados ainda maiores na limpeza do local, que nessa fase está com o coto umbilical em cicatrização. A má higiene pode levar a infecções como onfalite, celulite, tromboflebite, entre outras. Nesses casos, se não houver tratamento adequado, o quadro pode comprometer a área ao redor da região e levar até mesmo a sepse (infecção generalizada).

Já em crianças pequenas, principalmente aquelas com umbigos mais profundos, além da limpeza normal, é importante olhar com atenção se não há algum corpo estranho, porque muitas vezes, em situações de brincadeira, elas podem colocar pequenos objetos e esquecer no interior da cavidade, gerando uma infecção como resposta do organismo e, em alguns casos, formação de abscesso (pus e tecido inflamado em volta).