'Uso traqueostomia desde 2016 e reabilitação me ajudou a voltar a falar'

"Em dezembro de 2016, sofri uma parada respiratória a caminho do trabalho. Comecei a sentir tontura, falta de ar e muito sono. Fui imediatamente levada para o hospital. Lá, fui diagnosticada com parada respiratória e pneumonia nos dois pulmões. Precisei ser intubada e passei um mês na UTI.

Saí do tratamento intensivo fazendo uso de ventilação mecânica. Tentamos por várias vezes me desconectar dela, mas sem sucesso. Ainda precisava de ajuda para respirar. Foi necessário quase um mês para que conseguisse retirar o ventilador. Sem ele, ainda tive que permanecer com o traqueo.

A traqueo foi colocada para me ajudar na respiração. Me sentia mais segura com ela, ainda mais depois de ter sido retirada da ventilação mecânica.

No final do mês de janeiro de 2017, tive alta do hospital, mas não do uso da traqueo. Precisava voltar ao médico de 15 em 15 dias para fazermos a revisão sobre a minha necessidade de usar o aparelho. No final de fevereiro, pude retirá-lo.

Seis meses após essa alta, em agosto de 2017, fui parar no hospital novamente. Estava de novo com pneumonia e fui diagnosticada com síndrome de Arnold-Chiari, que é quando uma parte do nosso crânio é pequena demais ou sofre com alguma deformidade. Mais uma vez fiquei dois meses internada.

Os médicos colocaram a traqueo de novo porque minha saturação de oxigênio não estava boa. Meu corpo estava retendo muito gás carbônico.