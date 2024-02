Pedro Manso diz ter demência, mas crê não ser Alzheimer; qual a diferença?

A evolução tende a trazer ainda a perda da independência, insônia, agitação, resistência à execução de tarefas simples como escovar os dentes, perda da capacidade de controlar estímulos corporais, dificuldade para comer e deficiência motora progressiva. No estágio terminal, há e perda praticamente completa da memória, além de dependência total de terceiros para qualquer atividade.

Outros tipos de demências

Demência vascular: pode aparecer depois de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que compromete o funcionamento de uma área importante do cérebro, ou então após anos de descuido de doenças como pressão alta e diabetes, que levam a pequenas isquemias que progressivamente afetam o cérebro. Também ocorre perda de memória e é diferenciada do Alzheimer por exames de imagens e por desde o início mostrar reflexos e sensibilidade alterada, o que demora no paciente com Alzheimer, segundo Damin. Ainda há uma maior lentificação e dificuldade de atenção.

Demência Frontotemporal: Como o nome entrega, a doença afeta os lobos frontais e temporais do cérebro, que têm entre as funções a regulação do humor e comportamento. Assim, o que mais chama a atenção é a mudança de comportamento do paciente. "A pessoa pode adquirir apatia e ficar sem fazer nada, ou pode ficar completamente enérgico e desinibido. A família costuma notar com facilidade", afirma Damin. No início, memória e orientação parecem nem ser afetadas.

Demência na doença de Parkinson: "Se você fizer uma biópsia, a demência de Corpos de Lewy e da doença de Parkinson são difíceis de diferenciar. Em Lewy a proteína tóxica começa a se depositar no córtex, por isso o início é demência. No Parkinson, a substância se deposita nas áreas responsáveis pelo movimento", explica Damin. A demência pode demorar cerca de dois anos para aparecer após o diagnóstico de Parkinson.

Como o diagnóstico difere as demências?

Conseguir cravar o tipo de transtorno não é uma missão fácil e exige paciência. O médico junta o máximo de informações possíveis sobre o paciente, de testes cognitivos a histórico e exames de imagem (como ressonância), e pode pedir ainda avaliações de outros profissionais, como psicólogo, fonoaudiólogo ou fisioterapeuta.