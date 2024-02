Compulsiva por doce, ela está sem açúcar há 6 anos: '1º dia é um desespero'

Parece que quando você para de comer açúcar por um tempo, o desejo por doces diminuiu.

Algo que funcionou para mim foi, em vez de fazer uma mudança radical, ir tirando o açúcar e adaptando o paladar aos poucos.

Por exemplo: ficar um dia inteiro sem doce e no outro comer uma sobremesa sem açúcar refinado, como uma banana com canela no micro-ondas, um chocolate amargo ou uma paçoca zero.

Beber bastante água também me ajudou a controlar o desejo por doces.

Um mês depois voltei ao consultório e a médica ficou impressionada com o quanto meu corpo mudou, principalmente em relação à gordura abdominal.

Fiz a meia maratona e me senti muito bem na corrida, o resultado foi na prova maravilhoso.