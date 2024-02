Mutação fez com que ela tomasse 500 injeções de anticoagulantes na gravidez

Como tenho a mutação do fator V de Leiden do tipo homozigoto não poderia tomar anticoncepcionais, porém não sabia.

Quando tinha 24 anos, lembro de um dia começar a sentir uma pontada nas costelas horrível e uma dor no peito muito estranha. Fiquei assim por uns três dias até que fui parar no hospital com uma embolia pulmonar gravíssima nos dois pulmões. Foi tão sério que metade do pulmão já estava necrosada. Quase morri.

Fui direto para a UTI onde fiquei internada usando oxigênio por um mês. Durante exames feitos na época, descobri que tinha a mutação genética que favorece o desenvolvimento de tromboses. Depois desse quadro passei a tomar anticoagulantes para não ter problemas novamente.

Ainda no hospital, após sair da UTI, fiz fisioterapia respiratória, acompanhamento com um pneumologista e um angiologista —que me acompanha uma vez por ano até hoje. Não posso parar de tomar o anticoagulante, mas em alguns momentos parei e tive quadros menos graves.

Lembro me de uma vez que estava carregando uma sacola mais pesada e tive uma flebite, também conhecida como tromboflebite. Aconteceu uma inflamação em uma veia superficial do meu braço, que gerou a formação de um trombo. Não foi grave e passou depois de um tempo.

Outra formação de trombose

Estava tomando a medicação corretamente até engravidar da minha filha caçula há três anos. Quando entrei na 10ª semana de gravidez o médico orientou que eu parasse de tomar anticoagulante oral e tive uma trombose extensa da veia femoral, que ia desde da linha da barriga, perto do umbigo, até a coxa.