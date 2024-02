Seu cheiro pode dar pistas de quão saudável você está

De onde vêm os VOCs?

A respiração não é a única fonte de VOCs no corpo. Eles também são emitidos pela pele, urina e fezes.

Os VOCs da pele são o resultado de milhões de glândulas que removem resíduos metabólicos do corpo, bem como resíduos gerados por bactérias e outros micróbios que vivem nela. O suor produz nutrientes extras para essas bactérias metabolizarem, o que pode resultar em VOCs particularmente odoríferos. No entanto, o odor do suor representa apenas uma fração dos aromas dos VOCs.

Nossa pele e também nossos microbiomas intestinais são formados por um equilíbrio delicado desses micro-organismos. Os cientistas acreditam que eles influenciam nossa saúde, mas ainda não entendemos muito sobre como essa relação funciona.

Ao contrário do intestino, a pele é relativamente fácil de ser estudada: é possível coletar amostras de pele de seres humanos vivos sem precisar penetrar profundamente no corpo. Os cientistas acreditam que os VOCs da pele podem oferecer percepções sobre como as bactérias do microbioma e o corpo humano trabalham juntos para manter nossa saúde e nos proteger de doenças.